Иран обяви край на атаката по Израел след изстреляни стотици дронове и ракети (ВИДЕО)

Още: Първи данни: Десетки дронове "Шахед" са изстреляни към Израел

"Военните действия на Иран, проведени на основание член 51 от Устава на ООН, отнасящ се до законната отбрана, бяха в отговор на агресията на ционисткия режим срещу нашите дипломатически помещения в Дамаск", обяви мисията на Техеран в Организацията на обединените нации чрез публикация в Twitter.

Conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense, Iran’s military action was in response to the Zionist regime’s aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli…