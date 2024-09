Двучасова битка: Тайландка се бори с 4-метров питон (ВИДЕО)

Жителка на Тайланд едва избегна смъртта, след като се бори почти два часа с 4-метров питон. Влечугото я нападна, докато жената мие чинии. То няколко пъти я ухапва и се опитва да я удуши.

Съсед чува виковете й и вика спасители. 64-годишната жена е била изтощена, когато спасителите разбиват вратата, за да стигнат до нея.

Животното се е увило около кръста й, а на спасителите отнема 30 минути, за да отхлабят хватката му.

Влечугото бързо се плъзва и изчезва в гората, докато спасителите оказват помощ на пострадалата.

A Thai resident fought for almost two hours with a 4-meter python that attacked her while washing dishes, bit her several times and tried to strangle her.



Her neighbor came running to the noise and called rescuers. The woman survived and was not even seriously injured. pic.twitter.com/iAeTKs8UiC