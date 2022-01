Ескалация в Казахстан: Убити полицаи, подпалени сгради, разбити оръжейни складове

Припомняме, че протестите в Казахстан започнаха на 2 януари в градовете Жанаозен и Актау, Мангистауска област, в югозападната част на страната, където жителите протестираха срещу високите цени на горивата. Два дни по-късно избухнаха безредици в Алмати, където полицията използва зашеметяващи гранати, за да разпръсне тълпата, и в други градове. Президентът Касим-Жомарт Токаев въведе двуседмично извънредно положение в областите Мангистау и Алмати, както и в Алмати и Нур Султан.

Днес, 5 януари, държавният глава разпусна правителството. Членовете му продължават да изпълняват функциите си до одобряването на нов кабинет. Забранява се продажбата на оръжия, боеприпаси, взривни вещества, специални средства и токсични вещества. Въвежда се специален режим за продажба на медикаменти, наркотични и психотропни вещества, прекурсори, етилов спирт и алкохолни напитки.

Казахският президент Касим-Жомарт Токаев обяви и, че от днес ще оглави Съвета за сигурност на страната. Държавният глава обяви това решение във второто си обръщение към нацията в рамките на ден на фона на широко разпространените вълнения в страната. Преди това първият президент на Казахстан, Нурсултан Назарбаев, беше пожизнен председател на Съвета за сигурност.

NOW - Citizens in #Kazakhstan detain military personnel as violent anti-government protests continue to roil the country.pic.twitter.com/MfzpKNPsA8