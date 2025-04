Ето къде самолетите направиха път на слоновете (ВИДЕО)

Самолетите направиха път на слоновете. Това се е случило в Индия миналата седмица. Събитието е било част от годишния фестивал Painkuni и доведе до затваряне на международното летище в Тируванантапурам, столицата на южния индийски щат Керала., разказва BBC. За няколко часа в един топъл априлски ден самолетите спряха, за да се направи път за индуистка храмова процесия, която преминава точно през пистата му.

Поклонниците теглят богато украсени дървени колесници с храмови идоли по протежение на 2 километра (1,2 мили) участък от пистата, традиция, която е толкова почитана, че спира операциите за няколко часа на летището, което обикновено обработва 90 кацания и излитания дневно. Слонове, обичайна част от индуистките религиозни събития в Индия, също се разхождат по пистата.

Incredible ✨



Only in Kerala



The runways of Thiruvananthapuram International Airport temporarily close to honour centuries old tradition, the grand Aarattu procession of the Alpassi and Painkuni festivals.#Kerala @KeralaTourism #IncredibleIndia pic.twitter.com/gMwsdnHYfw