Ето от къде се вдъхновяват индийските сериали: Любов, заплахи за разчленяване и бой с метла (ВИДЕО)

Скорошен криминален случай в Индия може да послужи за вдъхновение на индийските сериали – любов, заплахи за разчленяване и натикване в барабан и четири аборта са само част от наистената история на любовния триъгълник, която завършва с видео в социалните мрежи, в което жена бие съпруга си с метла. За любопитния криминален случай инаучаваме от популярното индийско издание The Times of India.

Случката се разиграла в индийския щат Утар Прадеш, а любовният триъгълник се заформил през 2022 година, когато заплашваният супруг купил земя на името на жена си и наел нейн роднина, за да постори къща. През този период се твърди, че дамата и строителя - роднина са развили връзка.

Две години по-късно потърпевшият съпруг открил любовниците в компрометираща ситуация, стигнало се до бой, а впоследствие жена му го напуснала. Тя се върнала месец по-късно, за да избяга с 15 грама златна верижка и пари, след което законният й съпруг подал жалба в полицията.

Последвали заплахи от страна на жената, която казала на съпруга си, че ще го разчлени и ще постави части от тялото му в барабан. Дамата отхвърлила обвиненията, като на свой ред се оплакала, че съпругът й я тормозил и я принудил да се подложи на четири аборта.

Индийската полиция съобщава, че има няколко сигнала, постъпили от семейството, като в момента те са в съда. През това време в социалните мрежи се появяват кадри как жената бие своя съпруг с метла.

