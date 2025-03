Филипински изтребител изчезна по време на мисия (ВИДЕО)

Боен самолет на филипинските военновъздушни сили с двама пилоти на борда е изчезнал по време на нощно бойно нападение в подкрепа на сухопътните сили, които се биеха с бунтовниците в южна провинция. Реактивният изтребител FA-50 е загубил комуникация по време на тактическата мисия с други самолети на Военновъздушните сили около полунощ в понеделник, преди да достигне целевата зона, съобщи The Associated Press.

Корейският изтребител FA-50 е компактен многоцелеви свръхзвуков реактивен самолет, който може да поразява земни или въздушни цели с високоточно оръжие или да се използва за повишаване на квалификацията на пилотите при преминаване към изтребители от най-ново поколение.

Към момента се провежда широко издирване, съобщиха официални лица във вторник

„Надяваме се скоро да открием тях и самолета и ви молим да се присъедините към нас в молитва през този критичен момент“, заяви говорителят на военновъздушните сили на Филипините.

JUST IN : The Philippine Air Force on Tuesday announced one of its jet fighters, FA-50, went missing while conducting a Tactical Night Operations from Mactan, Cebu.



Air Force spokesperson Col. Ma. Consuelo Castillo said the aircraft lost communication with the rest of the… pic.twitter.com/NvIjZkMVab