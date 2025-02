„Летите твърде близо, много сте опасни“: Китайски хеликоптер с провокация в Южнокитайско море (ВИДЕО)

„Летите твърде близо, вие сте много опасни". Това предупреждение отправи филипински пилот по радиото след като хеликоптер на китайските военноморски сили прелетя в рамките на 3 метра от патрулния самолет на Филипините. Инцидентът се случи във вторник в спорната зона на Южнокитайско море, предаде ABC News. Хеликоптерът се е опитвал да изтласка турбовитлов самолет Cessna Caravan, принадлежащ на Филипинското бюро за риболов и водни ресурси, извън оспорваната плитчина Скарбъро край северозападните Филипини.

PLA-Navy helicopter flies within 3 meters of Philippine patrol plane over Scarborough Shoal



This morning, a PLA Navy helicopter (tail number 68), performed dangerous flight maneuvers around a PH BFAR (Bureau of Fisheries and Aquatic Resources) aircraft doing a Maritime Domain… pic.twitter.com/XBiWFIpBRs