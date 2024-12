Financial Times: Русия е тренирала ракетни атаки срещу Япония и Южна Корея

Още в периода 2013 - 2014 година Руската федерация е разработила планове и е провела практически тренировки за удари с ракети срещу обекти в Япония и Южна Корея. Потенциалните обекти, които са щели да бъдат атакувани от руснаците, включват ел. подстанции на ядрени централи (сега Русия удря точно по такива подстанции на украинските АЕЦ) и друга гражданска инфраструктура - пътища, мостове, предприятия. Всичко това показват изтекли публично руски военни планове, които Financial Times разкрива. Документите са маркирани с отличителните знаци на Руската общовойскова оръжейна академия, колеж за обучение на висши офицери в Руската федерация.

Документите изброяват 160 потенциални цели, включително военни бази, радарни инсталации, командни центрове, както и мостове, тунели, електроцентрали и промишлени съоръжения. 82 от целите са военни по характер. Конкретни примери включват ядрени съоръжения в провинция Токай, Япония, и завод за производство на стомана в провинция Поханг, Южна Корея.

Един от планираните сценарии от руснаците е да бъде унищожена военната база Окуширито (основната ѝ дейност е осигуряване на наблюдение чрез радари) чрез изстрелване от само един Ту-160 на 12 крилати ракети Х-101, за които преди войната в Украйна се смяташе, че имат 85% успех. Ракетите сега се ползват при масираните руски въздушни удари в Украйна, но украинската ПВО показа, че те са напълно постижима цел за сваляне. В руските документи има снимки на сгради в Окуширито, заедно с прецизни измервания на целевите сгради и съоръжения в японската база - при това става въпрос за направени от японците снимки.

Документите също така разкриват как Русия тества защитата на своите съседи. През февруари 2014 г. два стратегически руски бомбардировача Ту-95 са извършили 17-часов полет около Южна Корея и Япония, провокирайки 18 прехващания от общо 39 изтребители. Само в 7 случая обаче изтребителите, които са прехващали бомбардировачите, са били въоръжени с ракети "въздух-въздух". Руската операция е била разузнавателна - събрани са данни за анализ на отбранителните способности на Япония и Южна Корея.

