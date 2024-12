Франция призова Израел да напусне буферната зона между Сирия и Голанските възвишения (ВИДЕО)

Израел трябва да изтегли силите си от буферната зона, отделяща окупираните от него Голански възвишения от сирийска територия, заяви френското външно министерство. Изявлението на Париж идва, след като израелските сили навлязоха в разделителната зона и напреднаха в самата Сирия, което според ООН е нарушаване на Споразумението за изтегляне на силите от 1974 г. Израелски танкове бяха забелязани на около 20 км от столицата Дамаск, а армията не спря да бомбардира ключови военни обекти в съседката си след падането на режима на Башар Асад.

„Всяко разполагане на военни сили в разделителната зона между Израел и Сирия е нарушение на Споразумението за изтегляне от 1974 г.", отбелязват от френското външно министерство, съгласявайки се с ООН и с Турция.

"Франция призовава Израел да се изтегли от зоната и да зачита суверенитета и териториалната цялост на Сирия“, казва говорител на МВнР в Париж, цитиран от The Times of Israel.

Израел подчертава, че присъствието му в буферната зона е „временно“ след падането на режима на Башар Асад. Обявената цел е да се противодейства на евентуални заплахи за Голанските възвишения, след като бунтовниците, водени от "Хаят Тахрир аш-Шам" поеха властта в Сирия.

Посланикът на страната в ООН Дани Данон пише, че е „важно да се подчертае обаче, че Израел не се намесва в продължаващия конфликт между сирийските въоръжени групировки“ след падането на режима. „Действията ни са насочени единствено към гарантиране на нашата сигурност“, добавя той.

Министърът на отбраната Израел Кац заяви в понеделник сутринта, че е наредил на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) да завършат превземането на буферната зона между Израел и Сирия на Голанските възвишения. ЦАХАЛ заявиха, че може да останат там в обозримо бъдеще - в зависимост от развитието на събитията.

