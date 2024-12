Турция обвини Израел за нахлуването в Сирия, Русия нарече оставката на Асад "лично решение"

Турция осъди навлизането на израелските сили в разделителната зона между Израел и Сирия и напредъка им в самата сирийска територия, което според Анкара е нарушаване на Споразумението за изтегляне на силите от 1974 г.

"В този деликатен период, когато сирийският народ от много години копнее за мир и стабилност, Израел отново демонстрира своето окупационно мислене", гласи изявление на турското външно министерство.

Преди това и ООН обвини Израел, че е нарушил Споразумението за изтегляне със Сирия от 1974 г. Това стана, след като Израел информира Съвета за сигурност на ООН, че е предприел „ограничени и временни мерки“ в демилитаризираната ивица на границата на сирийска територия, за да противодейства на евентуални заплахи за израелските Голански възвишения (окупирани от израелците).

В писмо, с което информира 15-членния съвет за действията на Израел, посланикът на страната в ООН Дани Данон пише, че е „важно да се подчертае обаче, че Израел не се намесва в продължаващия конфликт между сирийските въоръжени групировки“ след падането на режима на Башар Асад в неделя. „Действията ни са насочени единствено към гарантиране на нашата сигурност“, пише той.

Министърът на отбраната Израел Кац заяви в понеделник сутринта, че е наредил на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) да завършат превземането на буферната зона между Израел и Сирия на Голанските възвишения. ЦАХАЛ заявиха, че разполагането им в буферната зона е отбранителна и временна мярка, но признаха, че може да останат там в обозримо бъдеще - в зависимост от развитието на събитията.

Israel's primary objective is to destroy the remaining military potential of the Syrian army



Military bases, aircraft, missile systems, production facilities, and missile depots were targeted, according to the Galei Tzahal radio station.



📌 The Times of Israel sources report… pic.twitter.com/eOIvGZSpWN