Израел се скъсва да бомбардира в Сирия (ВИДЕО)

Израелската армия продължава да нанася въздушни удари в Сирия - официално с цел да се поразят комплекси с оръжия, които да не попадат "в ръцете на терористи".

Според телевизионния канал "Ал Арабия", този път израелските военни сили ЦАХАЛ са ударили най-голямата сирийска военна авиобаза. Израелски изтребители са атакували цели и в сирийската столица Дамаск, общо удари е имало по над 250 цели според радиото на израелската армия: Израел удари над 100 военни цели в Сирия

На този фон, протурският източник Clash Report твърди, че бойци на ПКК свалили американски дрон MQ-9 Reaper, който е най-скъпият военен дрон в света. Самите кюрди казват, че сваленият безпилотен апарат е турски - ANCA UCAV:

Friendly fire: U.S. backed PKK/YPG terror group shot down American MQ-9 Reaper UCAV in Syria.



About $30 million U.S. taxpayer money wasted. https://t.co/vMk2c1TAUA pic.twitter.com/jR5zJGBg87 — Clash Report (@clashreport) December 9, 2024

В Дейр ез-Зор - там, където са разположени Сирийските демократични сили (СДС), излизат видеа на протести срещу ПКК. Ударните отряди на ПКК са част от СДС, които са подкрепяни от САЩ, но с условие "да не развиват краен комунизъм".

Local people of Deir ez-Zor are protesting in front of PKK/YPG bases, demanding their withdrawal. pic.twitter.com/ncn6g6JJ6z — Clash Report (@clashreport) December 9, 2024

Local people of Deir Ez-Zor are attacking the vehicles of PKK/YPG leaders. pic.twitter.com/o2Id5MArQe — Clash Report (@clashreport) December 9, 2024

В Сирия вече започнаха и разговори за формиране на новата власт - начело с лидера на Хаят Тахрир аш-Шам Абу Мохамед ал-Джолани, който от издирван терорист, свързан с Ал Кайда, се превърна в "легитимна опозиция":

Footage of the meeting between Syrian revolutionary commander Ahmed Al-Sharaa (al-Joulani) with Mohammad Ghazi al-Jalali (Prime Minister of the Assad regime) to coordinate the transfer of power peacefully. pic.twitter.com/sDbE7hM3CL — Clash Report (@clashreport) December 9, 2024

