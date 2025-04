Германска медия видя знак, че Русия ще праща севернокорейци директно в Украйна (ВИДЕО)

В незаконно анексирания от Руската федерация украински полуостров Крим са забелязани севернокорейски артилерийски установки, а Русия вероятно е прехвърлила част от севернокорейските военни на там, за да ги разположи след това в Украйна. Това твърди германското издание ZDF, като цитира видеоклип от 26 март, на който се виждат гаубици "Коксан" - те се транспортират с влакове до северната част на Крим. Тогава Actualno.com също ви представи тази информация - припомнете си: Потокът от военни и оръжия по оста Северна Корея-Русия не секва: Актуални данни (ВИДЕО).

Ставаше въпрос за влак със 7-8 севернокорейски самоходни гаубици М-1978 „Коксан“ с калибър 170/180 мм, както и няколко военни камиона, предназначени за презареждане на корейски ракетни системи за залпов огън.

North Korea continues to supply Russia with military equipment and ammunition, significantly increasing deliveries despite talks of a ceasefire.



This time, in Crimea, a trainload of 7–8 M-1978 "Koksan" self-propelled guns with 170/180mm calibers was spotted, along with several… pic.twitter.com/CeCrV1CXy1