Потокът от военни и оръжия по оста Северна Корея-Русия не секва: Актуални данни (ВИДЕО)

Изглежда, че Северна Корея е изпратила допълнително поне 3000 войници в Русия през първите два месеца на 2025 година - януари и февруари, в подкрепа на войната на диктатора Владимир Путин срещу Украйна. Това съобщиха южнокорейските военни в четвъртък, 27 март. Оценката е направена на фона на опасенията, че задълбочаващото се военно сближаване между Пхенян и Москва може да доведе до прехвърляне на модерни оръжейни технологии в севернокорейската страна.

„От около 11 000 севернокорейски военнослужещи, изпратени в Русия, има 4000 жертви", твърди Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея. "И изглежда, че около 3000 или повече са били допълнително изпратени през януари и февруари".

В допълнение към изпращането на войски, Пхенян продължава да доставя на Русия ракети, боеприпаси и артилерийско оборудване. В това число влиза „значително количество балистични ракети с малък обсег и около 220 броя 170-милиметрови самоходни гаубици и 240-милиметрови ракетни установки“, твърди южнокорейската армия, цитирана от агенция Yonhap.

На този фон - в Крим беше забелязан влак със 7-8 севернокорейски самоходни гаубици М-1978 „Коксан“ с калибър 170/180 мм, както и няколко военни камиона, предназначени за презареждане на корейски ракетни системи за залпов огън.

North Korea continues to supply Russia with military equipment and ammunition, significantly increasing deliveries despite talks of a ceasefire.



This time, in Crimea, a trainload of 7–8 M-1978 "Koksan" self-propelled guns with 170/180mm calibers was spotted, along with several… pic.twitter.com/CeCrV1CXy1