Голям брой жертви при удар в Газа, Израел отново атакува "Хизбула" в Бейрут (ВИДЕО)

Най-малко 87 души са били убити при израелски удари в град Бейт Лахия в северната част на Ивицата Газа, съобщават на 20 октомври властите на управлявания от "Хамас" анклав.

Израел заявява, че проверява съобщенията за жертви, и обвинява терористичната групировка, че споделя „преувеличени“ данни.

Междувременно в Ливан Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) също възобновиха въздушните удари по цели на "Хизбула" в южните предградия на столицата Бейрут, като на жителите на Харет Хрейк и Хадат им беше наредено да се евакуират рано в неделя.

Още: САЩ разследват изтичането на строго секретни данни за плана на Израел да удари Иран

⚡️From the vicinity of Al-Hassanain Mosque in Haret Hreik after the strikes at dawn today pic.twitter.com/guUeMiBvu5