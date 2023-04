Горски пожар наложи евакуацията на хора в Южна Корея (ВИДЕО)

Пожарът, който започна около 8:30 сутринта местно време в понеделник беше почти потушен към 16.30, след като погълна 170 хектара (420 акра) земя и наложи евакуацията на около 550 жители в града.

About 300 people evacuated from their homes in South Korea's eastern coastal city of Gangneung as strong winds and dry weather fanned a wildfire https://t.co/WrFvuYXqdt pic.twitter.com/gOuKX8CCIV