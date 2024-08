"Хамас" е избрала наследника на убития лидер Исмаил Хания?

Екстремистите от "Хамас" са избрали наследника на убития в Техеран политически лидер Исмаил Хания.

Халед Машал ще ръководи временно политбюро на "Хамас" до провеждането на избори за този пост, съобщи Al Arabiya. Той вече ръководеше групировката от 1996 г. до 2017 г., а сега живее в Катар.

Предшественикът на Хания е в изгнание от 1967 г. насам - в Йордания, Катар, Сирия и други страни. Той застава начело на движението, след като Израел убива основателя на "Хамас" Ахмед Ясин, а след това и неговия наследник Абделазиз ал-Рантиси.

През 1997 г. Мешал оцелява след опит за убийство чрез отравяне в йорданската столица Аман, извършен от агенти на израелската разузнавателна служба "Мосад", припомня Al Arabiya.

Hamas terrorists have chosen Haniyeh's successor



Khaled Mashal will temporarily lead the Hamas politburo until elections for the position are held, Al Arabiya reported.



Mashal previously led the group from 1996 to 2017 and now resides in Qatar.



