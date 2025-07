Пожарите в Гърция се разрастват, пламъци обхванаха и остров Крит (СНИМКИ)

Пожарите в Гърция се разрастват. Пламъци обхванаха и остров Крит, предаде гръцката телевизия "Скай". Предишният голям горски пожар в страната избухна в района на Вурвуру на средния ръкав на полуостров Халкидики – Ситония. "Огнен ад на остров Крит. Бригади от пожарникари пристигат спешно от Атина", гласи заглавието в сайта на телевизията. "Чака ни тежка нощ", казва губернаторът на Крит Ставрос Арнаутакис.

Hotels on #Greek holiday island of #Crete are being evacuated due to powerful #wildfires



Strong winds are causing the fires to spread rapidly



Local authorities say more than 1,500 people have been evacuated from their homes and hotels, with more expected to follow.

