"Хамас" с нова психологическа атака: Видеа с последните думи на вече убити заложници

Палестинското терористично движение "Хамас" публикува видео, на което показва шестимата заложници, намерени убити от израелската армия в края на август.

Видеото всъщност отразява последните думи на заложниците - така е представено от "Хамас". В него се вижда и се чува само как заложниците казват имената си и кратки подробности кои са, с няколко думи.

Още: "Хамас": Някои от мъртвите заложници трябваше да бъдат освободени при споразумение за спиране на огъня

Сред убитите е и руският гражданин Александър Лобанов. Освен него, там са още Кармел Гат, Еден Йерушалми, Херш Голдберг-Полин, Алмог Саруси и Ори Данино: Израел обяви, че е прибрал телата на шестима заложници от Газа

Hamas published a video of dead hostages shortly before their deaths



The terrorist group's military wing, the Izz ad-Din al-Qassam Brigades, published a video showing hostages still alive whose bodies were found in late August in the Rafah neighborhood. Among them is Russian… pic.twitter.com/IhSb6ueLAE