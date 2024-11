Хизбула изстреля 10 ракети по Израел, само една причини леки щети (ВИДЕО)

10 ракети с голям обсег на действие са били изстреляни тази сутрин от Ливан към Централен Израел и столицата Тел Авив.

An Impact Crater seen at a Parking Lot located at Ben Gurion International Airport in Tel Aviv, following this morning’s Hezbollah Rocket Attack against Central Israel. pic.twitter.com/EwPMDPDHDw

9 от тях бяха прехванати от израелската противовъздушна отбрана, а една удари паркинг на международното летище Бен Гурион.

10 Long-Range Rockets were launched this morning from Lebanon towards Central Israel and the City of Tel Aviv, with all except one which struck a Parking Lot at Ben Gurion International Airport being Intercepted by the Israeli Aerial Defense Array. Hezbollah claimed… pic.twitter.com/TKY2RLNOvt