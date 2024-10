"Хизбула" изстреля 320 снаряда срещу Израел по време на еврейски празник (ВИДЕО)

"Хизбула" е изстреляла около 320 снаряда в Израел по време на най-големия еврейския празник Йом Кипур, съобщиха от израелската армия.

По неофициална информация в социалните мрежи един от снарядите е паднал в цивилна сграда.

Flash: IDF said that multiple rocket launches have been identified from #Lebanon since the #YomKippur fast started. Two UAVs were identified crossing from Lebanon into central #Israel . A hit on a civilian building was identified and one UAV was intercepted. Over 120 rockets… pic.twitter.com/HgXj1PrQvv

В платформата X (бивш Twitter) хората споделят щетите от атаката на терористичната организация. ОЩЕ: Израелската армия предупреди жителите на Южен Ливан да не се връщат по домовете си

On the holiest holiday for the Jewish people, approx. 320 projectiles were fired by Hezbollah toward Israeli civilians.



This should tell you everything you need to know about our enemies.