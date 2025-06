Има поне един оцелял от самолетната катастрофа в Индия (ВИДЕО)*

*Статията е обновена в 17:15 ч., след като изявлението на индийската полиция, че вероятно няма нито един оцелял, претърпя промяна. Изглежда, че всички 242-ма души на борда на разбилия се в Индия самолет днес, 12 юни, са загинали. Това обяви индийската полиция няколко часа след фаталния инцидент. Полетът на Air India, насочен за Лондон, никога няма да достигне до британската столица. Машината се разби малко след излитането си край голямото летище в западния град Ахмедабад. Малко по-рано полицията обяви, че телата на над 100 жертви са били откарани в близката болница, а по-късно потвърди пред Associated Press, че най-вероятно няма оцелели.

Някои местни жители също са загинали, обявиха от полицията, като се има предвид мястото, където е паднал самолетът.

Местната информационна агенция ANI обаче съобщи за двама оцелели, а впоследствие се разбра, че един към момента е жив. Това е Висвашкумар Рамеш - британски гражданин с индийски произход. "След 30 секунди от излитането последва силен шум и самолетът се разби. Това беше внезапно събитие. Когато се събудих, видях, че около мен има тела", разказа той.

Debris scattered at crash site of Air India AI-171.



The B787 with 242 people onboard was en route to Gatwick. pic.twitter.com/0TJP3gxXZv — Clash Report (@clashreport) June 12, 2025

Катастрофата

Полет AI171 на Air India е излетял от международното летище „Сардар Валабххай Пател“ в Ахмедабад в 13:39 ч. местно време (08:09 ч. по Гринуич), съобщиха от авиокомпанията По разписание самолетът е трябвало да кацне на летище "Гетуик" в Лондон в 18:25 ч. След инцидента всички операции на индийското летище бяха преустановени, като към 16 ч. наше време беше разрешено излитане и кацане само на определени самолети.

Според уебсайта за проследяване на полети FlightRadar24 сигналът от самолета е бил изгубен по-малко от минута след излитането. Данните от проследяването на полета завършват с това, че самолетът се намира на височина 190 м. Самолетът е подал сигнал към контрола на въздушното движение, съобщиха от индийския авиационен регулатор. След това обаче от машината не е последвал отговор.

Самолетът се разбива в жилищен район, наречен Мегани Нагар. От полицията съобщиха за информационната агенция ANI, че машината се е врязала в общежитие за лекари. Една от жените, намиращи се на мястото на инцидента, разказала, че синът ѝ е скочил от втория етаж на общежитието и е получил наранявания, когато самолетът се е разбил там.

Air India Flight 171 crash site in Ahmedabad.



The plane fell in a residential area, likely to increase casualties. pic.twitter.com/MmvWBbQjx4 — Clash Report (@clashreport) June 12, 2025

Кадри, заснети в централната част на Ахмедабад, показват огромни кълба черен дим в небето. Службите за спешна помощ са участвали в спасителна операция и са се опитвали да потушат пожар, съобщи BBC.

Не са изяснени причините за случилото се - това е все още далечна перспектива.

BREAKING: Passenger plane with over 100 on board crashes near Ahmedabad, India. pic.twitter.com/uLkISPpQTX — Clash Report (@clashreport) June 12, 2025

Кой е бил на борда?

Според Air India на борда е имало 242 пътници и членове на екипажа. Сред пътниците са 53 британски граждани, 169 индийци, един канадски гражданин и седем португалци.

Самолетът - Boeing 787-8 Dreamliner - е имал общо 256 места на борда.

Air India съобщи, че ранените са откарани в най-близките болници.

Служителите са инструктирани да проведат "незабавни спасителни и помощни операции" и да предприемат мерки, заяви главният министър на щата Гуджарат.

Председателят на Air India Натараджан Чандрасекаран каза, че е активиран център за спешни случаи и е създаден екип за подкрепа на семействата, които търсят информация.

The Air India plane reportedly crashed onto the rooftop of a building, possibly a hospital, according to early reports. pic.twitter.com/XHDhJ7Fcu4 — Clash Report (@clashreport) June 12, 2025

Какво се знае за самолета?

Катастрофата на Air India е първият случай, в който Boeing 787-8 Dreamliner пада по този начин. Моделът е пуснат в експлоатация преди 14 години.

Само преди шест седмици пък Boeing се похвали, че е постигнал голямо постижение - превозил е един милиард пътници.

Според уебсайта на Air India компанията разполага с флот от над 190 самолета, включително 58 Boeing.

"Ние сме в контакт с Air India във връзка с полет 171 и сме готови да ги подкрепим. Мислите ни са с пътниците, екипажа, първите спасители и всички засегнати", обявиха от Boeing.