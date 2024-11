Иран е преместил балистични ракети и дронове по-близо до Израел, САЩ реагираха с още самолети

Изборите за президент на САЩ минаха и погледите отново са насочени към Близкия изток заради предположенията, че Иран ще изчака края на вота, за да нанесе ответен удар по Израел: Близкият изток: Заплахите на Иран към Израел и намек за ядрено оръжие от САЩ (ВИДЕО).

Очаква се Техеран да отговори на мащабната израелска атака по военните обекти на Ислямската република, които нанесоха щети в нощта между 25 и 26 октомври: Център за балистични ракети и рафинерии: Списък с удареното от Израел и какво значи това за Иран (САТЕЛИТНИ СНИМКИ). Според американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) Иранската революционна гвардия вече е преместила определен брой балистични ракети и дронове в Ирак на фона на съобщенията, че ще атакува именно от западната си съседка, която е по-близо до Израел.

Говори се за съвместно нападение с подкрепяните от Техеран иракски милиции.

Два неуточнени израелски източника заявиха пред Axios още на 1 октомври, че иракските милиции може скоро да атакуват Израел с балистични ракети и безпилотни летателни апарати. Революционната гвардия вероятно е изпратила някои от оръжията под формата на компоненти, позволявайки на групите в Ирак сами да сглобят системите. Предполага се, че това е станало с подкрепата на хутите, гласи оценката на ISW.

САЩ реагираха

Съединените щати продължават да изпращат свои сили в Близкия изток преди очакваната иранска атака. Сайтовете за проследяване на полети показват американски самолети F-15E на път за Йордания. Според Haaretz най-малко 12 от самолетите са на път към региона, като се присъединяват към вече разположените изтребители. Няма официално съобщение от американската армия. F-15E е многоцелеви ударен изтребител.

A Squadron of at least 6 U.S. Air Force F-15E “Strike Eagle” Multirole Fighters departed this morning from RAF Lakenheath in the U.K, bound for Muwaffaq Salti Air Base in Jordan. The Aircraft are accompanied by 3 KC-46A “Pegasus” Aerial-Refueling Tankers, who are set to Refuel… pic.twitter.com/xyCYHYB87T — OSINTdefender (@sentdefender) November 7, 2024

Сирийски канали пък съобщават за значително разгръщане на американски военни активи в бази в Североизточна Сирия. Твърди се, че през последните 48 часа поне 6 военнотранспортни самолета C-17 и C-130 са се приземили във военновъздушната база "Хараб ал-Джир" и в зоната за кацане в Румалин. Информацията, предадена от един от популярните OSINT профили (работещ с данни от открити източници), гласи, че самолетите са съдържали системи за противовъздушна отбрана, американски персонал и друго военно оборудване.

Syrian Channels are reporting a Significant Deployment of U.S. Military Assets to Bases in Northeastern Syria, with at least 6 C-17 and C-130 Military Transports having landed at both Kharab al-Jir Airbase and the Rumalyn Landing Zone in the last 48 Hours. The Aircraft are said… pic.twitter.com/5iF2iJgxzL — OSINTdefender (@sentdefender) November 7, 2024

Иракските милиции заплашват САЩ

Подкрепяната от Иран иракска милиция "Харакат Хизбула ал Нуджаба" заплаши да атакува американски бази в Ирак и Сирия, вероятно за да окаже натиск върху САЩ да предотвратят евентуални израелски удари в Ирак.

Администрацията на Джо Байдън е предала на иракското правителство, че Съединените щати няма да могат да предотвратят израелски удар в Ирак, ако Иран атакува Израел от иракска територия.

"Хизбула" плаши ливанската армия

Генералният секретар на подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула" Наим Касем заяви, че ливанската организация ще надделее над Израел във „война на изтощение“.

В реч на 6 ноември, 40 дни от смъртта на бившия генерален секретар на "Хизбула" Хасан Насрала, той косвено заплаши Ливанските въоръжени сили да не си сътрудничат с Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ). Касем намекна, че ливанските военни са допуснали израелско военноморско нападение в Батрун, северно от Бейрут. "Днес няма да обвинявам“, а ще „поискам“ отговор, заяви лидерът на "Хизбула". Освен това Касем поиска от ливанските сили да защитят морските граници.

Снимка: Getty Images

Наим Касем намеква, че „Хизбула“ няма да седи безучастно, докато ливанската армия координира действията си с ЦАХАЛ относно израелската операция в Южен Ливан, анализират от ISW. Ливанските въоръжени сили са силите за сигурност, отговорни за налагане на изтеглянето и разоръжаването на "Хизбула" на юг от река Литани, според изтекли копия на предложение за прекратяване на огъня от края на октомври: Израел и Ливан са близо до сделка за примирие: Детайли от израелски източници.

Междувременно началникът на щаба на ЦАХАЛ генерал-лейтенант Херци Халеви заяви, че армията ще подготви планове за разширяване на военните операции в Ливан. Те ще се активират "при необходимост". Халеви отбеляза, че тези планове ще бъдат формулирани успоредно с усилията за постигане на дипломатическо споразумение в Ливан: Разкриха условията на Израел за примирие в Ливан (ВИДЕО).

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей заяви по време на днешната си среща с Асамблеята на експертите - органът, упълномощен да назначи следващия върховен лидер, че "Оста на съпротивата" (Иран и неговите проксита - бел. ред.) ще победи Израел. „Продължаващата борба в Ливан и Газа със сигурност ще доведе до победа на "Оста на съпротивата". Насрала донесе голямо уважение към исляма и Съпротивата. Благодарение на неговата вяра и търпение „Хизбула“ се превърна в организация, която добре въоръжената и оборудвана армия на врага не е в състояние да победи", гласят думите му от 7 ноември.