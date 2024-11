Близкият изток: Заплахите на Иран към Израел и намек за ядрено оръжие от САЩ (ВИДЕО)

Напрежението по отношение на възможен нов сбкъсък между Иран и Израел продължава да расте, но поне засега мащабни активни военни действия под формата на големи обстрели няма – два дни преди изборите за нов президент на САЩ.

Според The Wall Street Journal, Иран е предупредил арабските си съседи, че ще нанесе удар срещу Израел, който ще е "силен и комплексен". В него ще участват Революционната гвардия на Иран – структура, пряко подчинена на аятолаха (Хаменей), както и редовните ирански военни части. Атаката няма да е само с ракети и дронове, както в предишните два случая, но и с други оръжейни системи и с ракети с по-мощни бойни глави. Иранската информация гласи, че операцията ще бъде извършена след приключване на изборите в САЩ, за да не се счита за намеса там: Иран готви мощна атака срещу Израел, но ще изчака изборите в САЩ?

Каква е официалната причина за готвената операция – при израелският удар от 26 октомври загинали четирима ирански военни. Източник от Египет изрично посочва, че иранците са наблегнали на убитите войници и че затова трябва да има отговор. Отделно, има уточнение – замесването на ирански редовни военни части не значи, че ще има обезателно сухоземна операция.

Остава неясно дали това са просто приказки или предупреждение за готвена истинска операция, коментира изрично The Wall Street Journal, като напомня, че израелският ракетен отговор на предишната (втора) иранска ракетна атака е поразил сериозно стратегически ПВО системи в Иран и е отговрил дупка във военновъздушната защита на страната: Център за балистични ракети и рафинерии: Списък с удареното от Израел и какво значи това за Иран (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Но на 3 ноември иранският президент Масуд Пезешкиян коментира, че Иран не може да остави без отговор израелския удар. Само че Пезешкиян посочи, че видът и силата на иранската атака зависят и от това дали ще има спиране на огъня в Ивицата Газа – ясен знак, че в Техеран се колебаят какво точно да направят и дали изобщо да действат директно или чрез прокситата си.

Междувременно, Катаб Сарха ал-Кудс официално заплаши Израел и САЩ с удари с ракети и дронове по техни военни бази навсякъде в Близкия изток, ако Тел Авив и/или Вашингтон извършат операция срещу "ислямската съпротива" в Ирак. Фактът, че езикът на предупреждението е в смисъл на отговор на атака е още един знак, че Иран изглежда има колебания какво да прави. Но предупреждението идва, след като канцеларията на иранския премиер Мохамед Шия Ал Судани коментира, че очаква удари срещу иракска територия:

Kataib Sarkha al-Quds, an Iranian-Backed Paramilitary Group in Iraq, has issued a Threat against both Israel and the United States; claiming that if they launch Attacks against the Islamic Resistance in Iraq, then they will Respond with Missile and Drone Strikes on their Bases… pic.twitter.com/CIfqzczTaY — OSINTdefender (@sentdefender) November 4, 2024

Подготовка за отговор на нова иранска атака

Вече стана ясно, че Израел и САЩ се готвят да отблъснат евентуална нова иранска атака, както и се появи информация, че Вашингтон пряко и чрез посредници е предупредил Иран – ако атакувате, няма да можем да сдържаме повече Израел в отговора му: Израел и САЩ се готвят да отблъснат най-сериозната атака на Иран, американски генерал със спешно посещение

Вече има сериозни коментари и за активирането на американски бомбардировачи B-52. Журналист, който пише на военна тематика, коментира, че един от бомбардировачите изглежда може да носи ядрено оръжие - дали на борда му има такова е отделен въпрос. А източници от американското правителство споделят пред списание Air & Space Forces, че един ескадрон бомбардировачи B-52 – общо 6 самолета, са получили заповед заедно с няколко самолета-цистерни да отлетят към Близкия изток. Бомбардировачите ще бъдат разположени в Катар, там вече има такива машини: Американски бомбардировачи B-52 са пристигнали в Близкия изток (ВИДЕО)

Comment: Iran-U.S., Middle East



One of the B-52H strategic bombers caught by @sentdefender heading into the eastern Mediterranean, likely destined for Qatar and/or Diego Garcia BARF21 (Reg. 60-0017) is in fact nuclear-capable. I didn’t catch the second one.



Whether or not… https://t.co/dHPt6KFKPK pic.twitter.com/flz5qbhagY — John M. Larrier (@DefenseBulletin) November 3, 2024

Засега – локални атаки срещу Израел

Шиитската терористична групировка "Хизбула" обяви, че е изстреляла ракети "земя-земя" по израелска военна база в Северен Израел (военновъздушната база "Мерон"). Появиха се данни и предупреждения за въздушна тревога в Северен Израел, както и видеокадри, показващи сваляне на дронове:

Massive explosion from one of the interceptions. https://t.co/NYdJ6xqCZG pic.twitter.com/ppDKRLdwwz — Netanel Worthy - נתנאל וורתי (@NetanelWorthy) November 3, 2024