Американското оръжие, което трябва на Израел, за да сложи край на иранската ядрена програма (ВИДЕО)

Израел официално иска Съединените щати да се присъединят към текущата им операция срещу Иран и основната причина е, че американците имат оръжията, за да нанесат непоправими поражения по иранската ядрена програма. Пред Канал 12 израелски правителствен служител коментира, че имало сериозна вероятност американците да се присъединят.

Защо Израел търси САЩ? Защото Съединените щати разполагат с бомби "разрушители на бункери", конкретно GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator). Иранските ядрени съоръжения и по-точно каскадите с центрофуги за обогатяване на уран са разположени на голяма дълбочина под земята. Известно е, че в комплекса във Фордо те са на поне 80-90 метра дълбочина, а в този в Натанз - на 40-50 метра. Затова трябват хем специални противобункерни бомби, хем и бомбардировачи като B-2, за да бъдат достигнати.

We note: Only the U.S. B-2 bomber can deliver the GBU-57 “bunker buster” powerful enough to strike Iran’s deeply buried nuclear sites, especially Fordow.



Israel can only succeed either through an unprecedented intelligence operation or with full U.S. support. pic.twitter.com/sOu6kzY3jr