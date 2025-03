Иран постави ракети в бойна готовност след думи на Тръмп

Иран е поставил в готовност ракетните си установки на фона на заплахите от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава Tehran Times. Изданието, провъзгласило се за "глас на Ислямската революция", не е държавна собственост, но се смята, че се контролира от режима в Техеран. А що се отнася до думите на републиканеца, които са предизвикали тревога в Иран, става въпрос за поставения от Тръмп краен срок за сключване на ново ядрено споразумение.

Още: "Без ядрена сделка нещата ще тръгнат на зле": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Пусковите установки са подготвени във всички градове в Иран, където има подземни военни бази.

Иранските военни са подготвили ракети, способни да ударят позиции, свързани със САЩ, на фона на многократните заплахи от страна на президента Доналд Тръмп, ако Техеран не се съгласи на ново ядрено споразумение при неговите условия, се казва в материала на англоезичното издание Tehran Times.

Според публикацията подземните военни съоръжения, разпръснати из цялата страна, са проектирани да издържат на въздушни удари.

Още: Иран е слаб и Израел планира атаки по ядрените му обекти: WSJ цитира разузнаването на САЩ

Доналд Тръмп постави на Иран конкретен краен срок за сключване на нова сделка. Той даде на Техеран, който продължава бързо да развива ядрената си програма, два месеца.

Снимка: Getty Images

Ядрената сделка между Иран, Съединените щати, Русия, Китай, Великобритания и Франция беше сключена през 2015 г. Споразумението означаваше, че Техеран ще позволи на инспекторите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) безпрепятствен достъп до ядрените си съоръжения в замяна на постепенното вдигане на западните санкции и че по-голямата част от обогатения му уран ще бъде изнесена в чужбина. То също така изискваше ключов завод за обогатяване на уран да се превърне в изследователски център.

Още: Аятолахът каза на Тръмп да си гледа работата за иранската ядрена програма

По време на първия си мандат обаче Тръмп изтегли САЩ от ядреното споразумение с Иран, а оттогава насам иранците развиват ударно мощностите си в сектора, въпреки че публично отричат да вървят към разработване на ядрено оръжие: Нова оценка от САЩ: Иранците за дни могат да обогатят уран за ядрено оръжие.

По-рано Тръмп заплаши Иран с бомбардировки и вторични мита, ако Техеран не подпише споразумение с Вашингтон относно ядрената си програма. Също така републиканецът върна политиката на "максимален натиск" срещу Ислямската република: "Ако ме убият, ще бъдат заличени": Тръмп връща "максималния натиск" срещу Иран.

Аятолах Али Хаменей - върховният лидер на Иран - заяви, че е малко вероятно САЩ да се опитат да нанесат удар по страната отвън, но предупреди за суров отговор на всякакви опити за предизвикване на безредици.

Iran puts missiles on combat readiness



Iranian missiles have been placed in launchers across all cities with underground bases and are on full combat alert. They could be launched in the event of escalation from the U.S., according to Iranian outlet Tehran Times.



Ayatollah… pic.twitter.com/zoMWDu8fky