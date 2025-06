Иран призна за известни щети в ядрения комплекс във Фордо (ВИДЕО)

Щети по иранския ядрен комплекс във Фордо има, но те са минимални, ограничени и ще бъдат отстранени. Това заяви говорител на Иранската агенция за атомна енергия, цитиран от турския журналистически проект Clash Report. Говорителят казва, че критичното оборудване от площадката във Фордо било преместено преди първите израелски удари. Прокремълският телеграм канал Shot вече обяви информация уж от израелската армия, че било унищожено предприятие за обогатяване на уран и прилежащи лаборатории във Фордо.

Фордо се намира до град Кум. Там е известно, че има центрофуги за обогатяване на уран и се счита, че те са разположени на поне 80-90 метра под земята. Няма радиационно замърсяване след израелските удари, уточняват от Иранската агенция за атомна енергия.

The New York Times също публикува информация, че по-голямата част от мощностите на иранската ядрена програма е непокътната - засега. Израелските ракетните удари са причинили повече щети на надземните съоръжения за производство на ядрено гориво, докато подземните са останали до голяма степен невредими. Според американската медия, в Исфахан са повредени само лаборатории за уран, но стратегическите запаси са непокътнати.

Още: Израел е унищожил надземната инсталация за обогатяване на уран в Натанз

Изненадващо, Clash Report публикува информация с препратка към иранското външно министерство, че Техеран всъщност не е решил ще прати ли представители на насрочените за 15 юни преговори за иранската ядрена програма в Оман.

Дмитрий Генделман, съветник на израелския премиер Бенямин Нетаняху, обяви в канала си в Телеграм, че Израел ще разшири операцията си срещу Иран, с цел спиране на иранската ядрена програма. "Въз основа на точни разузнавателни данни се нанасят удари по десетки ключови цели, включително пускови установки за балистични ракети, военни бази и стратегическа инфраструктура. Държавата Израел няма да позволи режим, който открито призовава за нашето унищожение, да се доближи до създаването на оръжия за масово унищожение. Години на разузнавателна работа и данни от последните месеци потвърждават, че Техеран провежда систематична операция, насочена към унищожаването на Израел. Действаме решително - в името на нашата сигурност и правото на съществуване", пише Генделман.

Israeli fighter jets destroying 7 Iranian ballistic missile launchers.



The first was a medium-range Qadr-H or Qiam.



The others were from the Fateh series (110, 313, Qassem, etc.). pic.twitter.com/CVfEhGkbbH