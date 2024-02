Иран тренира как да удари израелска военна база с F-35 (ВИДЕО)

Войната все още продължава, като израелската армия методично буквално "изтърбушва" Ивицата Газа. Декларираната цел – пълното унищожение на "Хамас". Само че това се оказа много по-трудна задача, отколкото мнозина са си представяли – една от основните причини е невероятната мрежа от подземни тунели под цялата ивица, което дава възможност на бойците на "Хамас" да оцеляват и да печелят време. А времето работи в ущърб на Израел предвид всички жертви и разрушения на повърхността – много от тях са цивилни: Анализ: Нетаняху трябва да си ходи, а войната в Газа да спре

Още в самото начало след атаката имаше спекулации, че "Хамас" е направила цялата операция с помощта на Иран. Твърди доказателства в подкрепа на това обаче е трудно да се намерят и извадят на показ: Все повече данни: Иран е помогнал и подкрепил "Хамас" за войната срещу Израел (ВИДЕО)

Вместо това на показ е какво прави Иран – военно учение как да бъде ударена израелска военновъздушна база и то конкретна: "Палмахим". Там са разположение изтребители F-35, а наскоро израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи предупреждение към Техеран именно от "Палмахим". Учението на Иран е с балистични ракети:

⚡️BREAKING



Iran has released a video in which it targets a mock-up of Israel's Palmachim air base hosting F-35s, by land and sea with precision ballistic missiles.



Netanyahu recently issued a warning to Iran from this air base



In addition, Iran seems to have prepared special… pic.twitter.com/oZnxM4Vx7A