Все повече данни: Иран е помогнал и подкрепил "Хамас" за войната срещу Израел (ВИДЕО)

Материалът е базиран на информация от високопоставени членове на "Хамас" и "Хизбула". В него се посочва, че иранските служители са "дали зелена светлина" за атаките по време на среща между тях и "Хамас" в Бейрут миналата седмица, пише БГНЕС.

Офицери от Ислямският революционен гвардейски корпус (ИРГК) са работили с Хамас от август насам, за да планират нахлувания от "въздуха, сушата и морето".

Върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, похвали нападенията, като по-рано тази седмица написа в Twitter, че "ракът на узурпаторския ционистки режим ще бъде изкоренен с ръцете на палестинския народ и силите на Съпротивата в целия регион". От Twitter обявиха, че публикацията на Хаменей е нарушила правилата на платформата.

Часове по-рано говорителят на "Хамас" Гази Хамад заяви, че групировката има пряка подкрепа и съдействие от Иран, който също така обеща, че "ще стои до палестинските бойци до освобождението на Палестина и Йерусалим".

Според CNN в късните часове на 8 октомври в централната част на Израел и в предградията на Тел Авив в имало силни експлозии. Американската телевизия има екип на място

"Хамас" твърди, че е атакувала международното летище "Бен Гурион", който се намира в непосредствена близост до Тел Авив. В Йерусалим също има боеве - между араби и израелската полиция. Повече ВИДЕА - ТУК:

More clashes emerged in the eastern part of Jerusalem. Reportedly between Arab youth and the police. pic.twitter.com/qsU3aNoSpk

Според анализаторите от OSINT, в рамките на 48-72 часа Израел ще започне наземна операция в Ивицата Газа. Предвид заплахата на "Хизбула" да атакува от север обаче, все по-често се появяват информация и видеа как Израел трупа значителни сили на север:

Израелската армия не спира интензивните бомбардировки в Газа. Вече има съобщение и за нов високопоставен израелски военен, който е пострадал във военните действия - генерал Роман Гофман. Той е бил ранен при боевете в Сдерот:

This is what the Gaza Strip looks tonight UPD: the fireworks video is not from Gaza. We've decided to take it down. pic.twitter.com/hKXNKpAuyc

Междувременно, броят на убитите във войната дотук прескочи 1100 души. В това число влизат както израелци, така и палестинци - цивилни и военни. Жертвите на Израел са 700, ранените - над 2000. Убитите в Палестина вече надхвърлиха 400, ранените - над 2300. Толкова много убити не е имало от войната Йом Кипур, тоест преди половин век.

250 тела на убити са намерени на мястото на музикалния фестивал Supernova, който се проведе в пустинята в Южен Израел, като според някои данни всъщност са 260 - данните за 260 трупа са на израелската аварийно-спасителна служба "Зака", предаде АП. Очаква се дори да има увеличение на броят на загиналите там, защото в района работят няколко медицински екипа:

Terrorist attack on festival in Israel: volunteers say they have found more than 250 dead bodies



At least 250 bodies have been found at the site of a music festival in Israel near the Gaza Strip border, according to the ZAKA public organization, which brings together volunteer… pic.twitter.com/ZuqEPpRQQ9