Иран запазва „военните си съветници“ в Сирия, Путин обяви твърда подкрепа за Асад (ВИДЕО)

Иран заяви, че планира да задържи военните си съветници в Сирия, след като град Алепо беше превзет от бунтовниците при изненадваща офанзива. Опозицията действа срещу силите на подкрепяния от Техеран и Москва режим на президента Башар Асад.

Ислямската република, която е на страната на Асад от избухването на гражданската война в Сирия през 2011 г., обяви, че разполага военни съветници в страната само по покана на Дамаск.

„Влязохме в Сирия преди много години по официална покана на сирийското правителство, когато сирийският народ беше изправен пред заплахата от тероризъм“, каза говорителят на външното министерство в Техеран Есмаил Бакаил. „Нашите военни съветници присъстваха в Сирия и все още присъстват“ и ще останат в страната „в съответствие с желанията“ на нейното правителство, допълни той, цитиран от The Times of Israel.

Бакаил не уточни дали Иран ще увеличи силите си в Сирия след мълниеносната бунтовническа офанзива. Техеран вкара контролирани от режима милиции в Ирак през границата със Сирия, които се очаква да подсилят северния фронт на Сирийската арабска армия: Иран идва на помощ на Асад, ирански конвой е ударен от САЩ и съюзниците: Руслан Трад.

Коментарите му идват ден след като външният министър на Иран Абас Арагчи се срещна с Асад в Дамаск, за да покаже подкрепата си за сирийския президент. Днес Арагчи пък се срещна с турския външен министър Хакан Фидан в Анкара.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan meets with Iranian Foreign Minister Araqchi in Ankara to discuss the situation in Syria. pic.twitter.com/mslUuz65Xg

"Би било погрешно да тълкуваме последните събития в Сирия като външна намеса", посочи Фидан. "Възобновяването на мащабните сблъсъци в Сирия се дължи на 13-годишното пренебрегване на исканията на опозицията и на отказа на режима да се ангажира с политическо решение. Ескалацията на гражданската война се дължи на нападенията на режима срещу цивилни граждани. Заедно с нашия партньор от процеса от Астана - Иран, ще продължим да работим за гарантиране на териториалната цялост на Сирия".

"Готови сме да допринесем за всеки диалог между сирийското правителство и опозицията. Готови сме да направим всичко, което се изисква от нас в рамките на процеса от Астана. Режимът на Асад трябва да седне и да изслуша сирийския народ и законната опозиция", обяви Фидан.

