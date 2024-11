Руски удари срещу Алепо: Бунтовниците поемат контрола над града (ВИДЕО 18+)

Русия нанесе въздушни удари в части от Алепо през нощта срещу събота за първи път от 2016 г. Информацията е на BBC, които се позовават на базираната в Обединеното кралство група за мониторинг на Сирийската обсерватория за правата на човека (SOHR).

В социалните мрежи се появиха видеоклипове, в които се твърди, че руските въздушни удари са ударили центъра на града. На кадрите (18+) се вижда окървавен площад и запалени хора. Видеото може да видите ТУК.

Бунтовническите сили в Сирия са поели контрола над "по-голямата част" от втория по големина град в страната, съобщава базираната в Обединеното кралство група за мониторинг на Сирийската обсерватория за правата на човека.

Повече от 300 души - включително повече от 20 цивилни - са били убити от началото на офанзивата в сряда.

Офанзивата е най-голямата срещу сирийското правителство от години и за първи път бунтовниците, биещи се срещу силите на президента Башар Асад, достигат Алепо, откакто бяха изтласкани от армията през 2016 г.

"Летището на Алепо и всички пътища, водещи към града, са затворени", казаха военни източници пред агенция "Ройтерс". "Не е имало бойни действия, тъй като силите на сирийския режим се изтеглиха", каза говорител пред BBC. „Градският съвет, полицейските участъци, разузнавателните служби – те са празни. „Това никога не се е случвало преди", казват източниците. ОЩЕ: Армията на Асад отстъпва бързо от Алепо, Русия с първи мерки (ВИДЕО)

Сирийската армия потвърди в събота, че бунтовниците са навлезли в "големи части" от града и десетки войници са били убити или ранени в боевете.

В изявление се казва, че войските са били временно изтеглени от Алепо, "за да подготвят контранастъпление". ОЩЕ: Алепо за 3 дни: Путин, как си? Като при "Хизбула": Пейджъри гърмят в армията на Асад (ВИДЕО)

🚨Russian airstrikes are targeting Aleppo, Idlib, and western Syria to support Assad's forces.

A convoy of HTS and SNA fighters was hit, and an attack on Aleppo's Al Basel roundabout also killed many civilians.#Aleppo #Idlib #Syria https://t.co/OZKANJ1naB pic.twitter.com/CT7s34Sh1X