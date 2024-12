Бунтовниците в Сирия се настаниха в резиденцията на Асад в Алепо (ВИДЕО)

Бунтовническите сили на Свободната сирийска армия и Хаят Тахрир аш-Шам овладяха резиденцията на сирийския диктатор Башар Асад в най-големия сирийски град Алепо:

Syrian militants have taken over Bashar al-Assad's residence in Aleppo Pro-government Syrian media claim that Assad remains in the country. pic.twitter.com/fICavtEFZQ

Продължава и събарянето на статуи и бюстове на Хафез Асад, бащата на Башар Асад:

Още: Самолети, руски ракетни системи: Сирийските бунтовници плениха нови оръжия (ВИДЕО и СНИМКИ)

Another statue of the late Hafez al-Assad was toppled in the city of Aleppo. pic.twitter.com/DyoFua72OY

По-важното обаче е, че считаните за подкрепяни от Турция сили излязоха с изявление, според което позволяват на забранената в Турция и считана за терористична организация ПКК да се изтегли от Алепо към Северна Сирия. Предишните два дни имаше съобщения, че бойци на ПКК се бият заедно с армията на Башар Асад.

Кюрдите са част от народа на Сирия и имат същите права както и сирийците, се казва в съобщението: В телефонен разговор: Турция и Русия обсъдиха ситуацията в Алепо

New statement from the Syrian opposition forces:



They offered a safe passage for YPG militants in Aleppo to move towards northern Syria.



They emphasized that their fight is solely against Bashar Assad and Iranian militias.



They also affirmed that Kurds are part of Syrian… pic.twitter.com/iPGww2vczg