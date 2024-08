Ирански депутат поиска убийство на израелския премиер Бенямин Нетаняху

Иранският депутат Мохамед Касим Османи заплаши с убийство израелския министър-председател Бенямин Нетаняху в отговор на ликвидирането на лидера на "Хамас" Исмаил Хания насред Техеран в края на юли.

Още: От жертва до виновник: Нетаняху води Израел по пътя на голяма война в Близкия изток

"Надявам се, че още една операция "Истинско обещание" (така иранците нарекоха масираната атака с ракети и дронове срещу Израел на 13 април - бел. ред.) ще бъде извършена като кръвно отмъщение за Исмаил Хания. Ние не сме съгласни на нищо по-малко от смъртта на Нетаняху", заяви Османи в обръщение от трибуната на иранския парламент, съобщава местната телевизия IRIB.

Още: Израел обсъжда нанасянето на превантивен удар срещу Иран и Ливан

Според депутата Израел е "станал толкова нагъл", че вече "пролива кръвта на гост в Техеран", а Иран ще избере удобен момент, за да отмъсти за смъртта на Хания, цитира думите му News.am.

Iranian parliament member Mohammad Qasim Osmani has called for the assassination of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in retaliation for the elimination of Hamas leader Ismail Haniyeh in Tehran.



"I hope that another Operation True Promise will be carried out as blood… pic.twitter.com/KxCMERanPJ