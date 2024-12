Иранското посолство в Дамаск - разкъсано на парчета (ВИДЕО)

Иранското посолство в сирийската столица Дамаск е буквално обърнало с главата надолу след като сирийските бунтовници, водени от Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ) превзеха града. ХТШ води началото си и изгря с помощта на Ал Кайда, предишното ѝ име беше Фронт ан-Нусра.

Видеокадрите са показателни - скъсани са дори плакати/билборди с лицата на убития по заповед на Доналд Тръмп с въздушен удар генерал Касем Солеймани (още преди 5 години), както и на убития от Израел лидер на "Хизбула" Хасан Насрала:

Free Syrian people tear down Soleimani and Nasrallah poster outside Iran’s embassy in Damascus. pic.twitter.com/1AfAFq5mAm — Clash Report (@clashreport) December 8, 2024

Междувременно, три източника от Иран твърдят, че ХТШ са пратили съобщение до Техеран по дипломатически канали, с обещание, че шиите в Сирия ще бъдат пазени и няма да се пристъпва към религиозно прочистване, пише The New York Times. Колко това е така и какво предстои за шиите (а и не само) в Сирия ще покаже бъдещето - дали ще има религиозни кланета е много сериозна тема, поне засега няма данни за такива масови събития.

"Битката с режима на Асад приключи. Войната срещу наследството на режима започна", обобщи близкоизточният анализатор Руслан Трад във Facebook. "Въпреки че следя ежедневно събитията в Сирия в продължение на 13 години, аз също бях изненадан от липсата на воля в сирийските правителствени сили и неадекватните действия на техните съюзници", добави Трад, визирайки следното с тези думи: "Онези, които все още приемаха Путин за геополитическа сила, ясно видяха, че той е или страхливец, или мошеник, който изостави верния си приятел (т.е. Башар Асад). Засега малко хора оценяват поражението на външната политика на Руската федерация, но то е огромно. Хмеймим е единственият логистичен център за всички операции на Москва в Африка. Загубата на базата Хмеймим е загуба за Русия в Судан, Централноафриканската република (ЦАР), Източна Либия, Мали и всички проруски хунти в Африка. Нещо повече, Русия за една нощ загуби политическото си влияние срещу Турция и ЕС под формата на нови вълни от бежанци. Сирийците от цял свят вече е готвят да се върнат у дома, без да се страхуват от руските удари и иранските милиции".

Още: "Дамаск е свободен": Бунтовниците обявиха края на режима на Асад в Сирия (ВИДЕО)

Syrians ride on a toppled statue of Assad in the city of Latakia. pic.twitter.com/NZlwGpGsLY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 8, 2024

Побои, гаври и сексуално насилие: Доклад на ООН описва живота в сирийските затвори

Умря ли Асад: Какво стана със самолета, с който се предполага, че бягаше?

"Дамаск е свободен": Бунтовниците обявиха края на режима на Асад в Сирия (ВИДЕО)

Стрелби от радост: Жители на Дамаск празнуват и скандират "свобода" (ВИДЕО)

Бунтовници: Башар Асад избяга от Сирия, премиерът Ал-Джалали е готов да предаде властта