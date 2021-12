Историческо посещение на израелски премиер в ОАЕ (ВИДЕО)

Двамата лидери ще обсъдят и "икономически и регионални въпроси, които допринасят за богатството, просперитета и укрепването на стабилността" между Израел и Емирствата. Според изявление на израелски официални лица отношенията между двете държави са „отлични“.

Любопитното е, че от страна на ОАЕ се наблюдава много по-голяма сдържаност. Подобряването във връзките с Израел все още се отразява пестеливо и дискретно, тъй като населението до голяма степен остава враждебно настроено към еврейската държава и солидарно с палестинците. Вероятно това е причината, че медиите в страната не отразиха посещението и не бяха поканени на пистата на летището за пристигането на израелския премиер, съобщава TV 5 Monde.

Припомняме, че на 15 септември 2020 г. ОАЕ и Бахрейн станаха първите арабски страни от Персийския залив, които открито нормализираха отношенията си с Израел. Споразумението бе подписано от бившия израелски премиер Бенямин Нетаняху и одобрено от сегашната управляваща коалиция, по онова време още опозиция. То бе заклеймено от палестинците като "предателство", тъй като разрешаването на израелско-палестинския конфликт дълго време оставаше условие за всякакво нормализиране на отношенията на арабските страни с еврейската държава.

Сегашното посещение се случва в момент, когато преговорите за спасяване на иранското ядрено споразумение (сключено през 2015 г.) се възобновиха във Виена между Техеран и големите сили. Тези разговори обаче бяха осъдени от Израел, който призова Вашингтон да ги прекрати, както и да предприеме "конкретни мерки" срещу Иран.

През 2018 г. тогавашният президент на САЩ Доналд Тръмп се оттегли едностранно от пакта, с който трябваше да се премахнат част от санкциите срещу Техеран в замяна на драстично намаляване на ядрената му програма. Така Вашингтон възстанови санкциите, което пък накара Иран да се откаже от повечето си ангажименти.

Настоящият президент на САЩ Джо Байдън оповести, че иска да се върне към споразумението при условие, че Иран също поднови ангажиментите си. Преговорите обаче се спъват по-специално в частта относно санкциите, които Вашингтон е готов да отмени, и гаранциите, които Иран изисква. Междувременно Израел разви отношенията си с някои арабски страни от Персийския залив, които също се страхуват от ядрената дейност на Иран. Въпреки това Иран и до момента остава важен икономически партньор на ОАЕ.

A Historic Meeting - Prime Minister Naftali Bennett was just received by Abu Dhabi Crown Prince Sheikh @MohamedBinZayed at his private palace in Abu Dhabi.

