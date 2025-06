Израел депортира активистите от яхтата на Грета Тунберг

Грета Тунберг и други активисти, които се опитаха да доставят помощ за Газа по море, ще бъдат депортирани от Израел, след като яхтата, с която пътуваха, беше прехваната от военните, съобщиха от израелското външно министерство рано днес. Министерството съобщи в "X", че пътниците от платнохода са пристигнали на летище "Бен Гурион", за да напуснат Израел и да се върнат в родните си страни.

Очакваше се те да напуснат страната "в рамките на следващите няколко часа", заявиха от министерството.

