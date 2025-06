Израел връща „яхтата за селфита“ с хуманитарна помощ, на която е и Грета Тунберг (ВИДЕО)

Израел съобщи, че кораб с хуманитарна помощ за Газа, на борда на който се намират Грета Тунберг и други активисти, е бил пренасочен към израелски брегове, а пътниците ще се завърнат по домовете си, предаде АФП. „Яхтата за селфита на „знаменитостите“ се движи безопасно към бреговете на Израел. Очаква се пътниците да се върнат в родните си страни“, съобщи израелското министерство на външните работи в социалните медии.

Greta Thunberg and other human rights defenders have been kidnapped by Israel on international waters. The aid they were delivering to Gaza that includes baby formula & medical supplies has been stolen. The ship Madleen was attacked with drones & will be forced to port at Ashdod… pic.twitter.com/ebERqNjKqy