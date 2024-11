Израел е унищожил свръхсекретен изследователски център за ядрени оръжия в Иран?

Израелските удари по ирански военни обекти на 25 срещу 26 октомври са унищожили действащ изследователски център за ядрени оръжия във военния комплекс "Парчин" извън Техеран. Това съобщава американското издание Axios, като се позовава на три официални лица от САЩ и на двама израелски служители - един бивш и един настоящ.

