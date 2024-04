Израел е започнал да сваля ирански дронове, Сирия активира руската си ПВО (ВИДЕО)

Преди полунощ Иранската революционна гвардия обяви, че е изстреляла десетки дронове и ракети по израелска територия като отговор на въздушния удар по иранското консулство в Дамаск от 1 април. Тогава бяха убити 7 членове на Революционната гвардия, включително двама високопоставени генерали.

Възможността за свалянето на дроновете се дължи на въздушен чадър, създаден от САЩ в сътрудничество с регионални съюзници, съобщи The Times of Israel.

⚡️#BREAKING The moment a drone was launched towards the Zionist occupation as part of the Iranian attack. pic.twitter.com/ylnqrCme9Z