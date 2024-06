Израел порази ключов обект на "Хизбула" дълбоко в Ливан (ВИДЕО)

От ЦАХАЛ заявиха, че ударите са в отговор на свалянето на военен дрон над Южен Ливан на 10 юни, извършено от "Хизбула".

#WATCH | Footage being circulated on social media depicting the moment an Israeli drone was shot down in the skies of Southern #Lebanon . pic.twitter.com/0z7l1wnYl0

Израелските сили за отбрана съобщиха, че въздушните удари са били насочени към обект в района на Баалбек, принадлежащ на подразделение 4400 на „Хизбула“, както и към обекти в Южен Ливан. Според Израел подразделение 4400 е натоварено със задачата „изграждане на логистични сили“, включително доставка на оръжия.

Още: Стрелба срещу посолството на САЩ в Ливан, има прострелян нападател (ВИДЕО)

Ливанските медии съобщиха, че ударите са нанесени в окръг Хермел, близо до Баалбек в Североизточен Ливан, а източници от терористичната групировка заявиха пред AFP, че са убити трима членове на „Хизбула“.

„Трима членове на „Хизбула“ бяха убити при девет израелски ракетни удара, които бяха насочени към конвой от цистерни и сграда“ в село в окръг Хермел на границата със Сирия, съобщи източник от „Хизбула“ за агенцията, като добави, че трима души също са били ранени. В канала си в Telegram терористичната групировка съобщи, че трима членове са били убити „по пътя към Йерусалим“, което е нейният термин за оперативни работници, убити при израелски удари, пише The Times of Israel.

Освен удара в Баалбек - ЦАХАЛ съобщиха, че още няколко цели на „Хизбула“, включително военен комплекс и две сгради, са били поразени в южноливанския Айтарун.

Israel launched airstrikes on Lebanon - IDF



Israeli fighter jets reportedly shelled several sites of the Hezbollah group in the Baalbek and Aitaroun areas, including a logistics unit, a military facility and two military structures.



The Israel Defense Forces justified the… pic.twitter.com/fuSfUi8We5