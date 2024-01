Израел предлага да спре сраженията срещу освобождаването на всички заложници

Сделката включва освобождаването на всички останали заложници, държани в ивицата Газа, допълва порталът, позовавайки се на двама израелски официални представители.

Припомняме, че по-рано днес десетки протестиращи се събраха на 22 януари пред Кнесета с призив за нови избори. Те блокираха входа на сградата, а полицията започна да ги дърпа за ръцете и краката, за да ги изнесе оттам.

Кадри от демонстрацията публикува в блога си на живо в понеделник вестник The Times of Israel.

Протестиращите, повечето от които са възрастни хора, наричат полицаите "престъпници", които са "унищожили страната". Те бяха принудени да се върнат зад барикадите, пише изданието.

Thousands Protest Across 'Israel' Calling for Netanyahu's Dismissal



Thousands of Israelis protested on Saturday night in occupied Yaffa, Haifa and near Prime Minister Benjamin Netanyahu's private residence in Caesarea, calling for early elections and the Knesset's dissolution. pic.twitter.com/gcrc8CfwpD