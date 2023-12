Израел прекрати преговорите с Хамас, разширява сухопътната операция в цялата ивица Газа (ВИДЕО)

„ЦАХАЛ възобновява и разширява сухопътната операция срещу бастионите на Хамас в цялата Ивица Газа“, каза говорителят Даниел Хагари на пресконференция в неделя. Той подчерта „значението на въздушната помощ, предоставяна от ВВС на сухопътните сили“, като каза, че въздушните удари срещу терористични щабове, съоръжения за производство на оръжия, терористични тунели и места за изстрелване на ракети ограничават заплахите срещу наземната операция. „Нашата политика е ясна – ще ударим със сила всяка заплаха срещу нашата територия“, добави той, цитиран от CNN.

Израелските отбранителни сили съобщиха, че изтребители и хеликоптери са ударили цели в ивицата Газа през нощта, включително шахти в тунели, командни центрове и съоръжения за съхранение на оръжия. Бойци на Хамас са били набелязани и убити от дрон на ИД, действащ по посока на сухопътните войски, казаха военните. Израелската армия твърди, че е унищожила най-малко 500 тунелни шахти по време на офанзивата си в Газа.

Израелските отбранителни сили твърдят, че са открили повече от 800 тунелни шахти в палестинския анклав, твърдейки, че много от тунелните шахти „са били разположени в цивилни зони“ и вътре в цивилни структури. „Някои от тунелните шахти свързваха стратегическите активи на Хамас чрез подземната тунелна мрежа. Освен това много мили от тунелните маршрути бяха унищожени“, се казва в изявлението на ИД в неделя.

Израел е "елиминирал" и командира на батальона Шати на Хамас при въздушен удар от изтребител в неделя, обяви говорителя на Израелските отбранителни сили Даниел Хагари на неделна пресконференция. Командирът Хайтам Хуваджари е отговорен за извършването на нападения на израелска територия при атаката от 7 октомври, каза Хагари.

В изявлението се казва още, че Хуваджарай "е командвал силите на Хамас, които се бият срещу войниците на ИД в района на Шати". Израел пое контрола над бежанския лагер Ал-Шати, разположен в северната част на ивицата Газа в средата на ноември. Израелските военни казват, че "ще продължат да преследват обекта и ще елиминират всеки от командирите, които командват района под техен контрол."

При подновените въздушни атаки бе ударен бежанския лагер Джабалия в неделя. В потвърждение на това се появиха и проверени видеоклипове от мястото.

Отделно видео, публикувано от агенция Ройтерс, показва две разплакани млади момчета, които трескаво търсят из развалините баща си и брат си, изчезнали след въздушния удар. „Баща ми беше убит“, вика момче след удар в бежанския лагер Джабалия в неделя.

An IAF bombing in #Jabalia earlier today. Happening now, Intense bombings across the #Gaza strip. IDF Ground forces are operating in central and southern Gaza. #HamasislSIS #Hamas #Israel #October7 #October7massacre pic.twitter.com/B5M4uYRqsI

Израел също атакува Джабалия в събота, убивайки видния палестински учен Суфян Тайе, твърди палестинското Министерство на висшето образование и научните изследвания.

Същевременно САЩ засилиха натиска върху Израел да направи повече за защита на цивилните след подновяването на бойните операции в Газа. Ако изгубите битката за обикновените цивилни, тогава всяка военна победа над "Хамас" ще е тактическа, а вие ще претърпите стратегическа загуба. Такова предупреждение отправи американският военен министър Лойд Остин, цитиран от Reuters.

US Defense Secretary Lloyd Austin delivered some of his strongest remarks over Israel's need to protect civilians in Gaza, calling them the center of gravity in the war with Hamas and warning of the risks of their radicalization https://t.co/b49HqUdUcs pic.twitter.com/Te5Z5gprZo