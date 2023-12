Важно предупреждение за Израел заради палестинците от военния министър на САЩ (ВИДЕО)

"В този вид битка важното е цивилното население. Ако ги тласнете в обятията на врага, заменяте тактическата победа със стратегическо поражение", гласят точните думи на Остин.

Остин изрично обърна внимание на израелската армия, че трябва да пази цивилните палестинци.

"Многократно съм изяснявал на лидерите на Израел, че защитата на палестинските цивилни в Газа е както морална отговорност, така и стратегически императив", подчерта американският министър на отбраната.

Същевременно, израелският премиер Бенямин Нетаняху не спира да повтаря, че войната няма да свърши, докато "Хамас" не бъде унищожена. Министерството на здравеопазването в Газа, което е подвластно на "Хамас", казва, че повече от 15 000 палестинци са били убити от началото на войната. Тел Авив подчертава, че 1200 израелци загубиха живота си при нападението на "Хамас" на 7 октомври.

