Израел разпространи кадри от последните мигове на Яхия Синвар (ВИДЕО)

Видео с последните моменти на лидера на "Хамас" Яхия Синвар преди да го убият разпространи израелската армия преди минути. Кадрите са заснети от дрон. На видеото се вижда, че Синвар е ранен и хвърля пръчка по апарата. У него са били намерени 40 хил. шекела и пистолет, предава bTV.

Israel made the mistake of publishing footage of Yahya Sinwar's last moments.



Wearing a kufiyyeh and severely injured, he threw a stick at the drone filming him – a final act of defiance against the Zionist occupation.



In his death, he became a legend. pic.twitter.com/bHEpPSY9TD