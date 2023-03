Израел спря полетите от основното си летище - и там има стачка срещу Нетаняху

Говорителят на Израелската летищна администрация Офер Лефлер заяви пред CNN, че заминаващите полети ще бъдат преустановени незабавно, въпреки че пристигащите ще кацнат, както е планирано.

#Israel has suspended flights from its largest airport, Ben Gurion, amid protests. pic.twitter.com/MUa27dIE74

Лефлер добави, че летището очаква около 70 000 пътници в понеделник, като половината от тях ще излетят, а другата половина ще кацнат.

Работниците на пристанището в Хайфа - най-голямото в Израел - се присъединиха към стачките в страната, съобщи говорителят на пристанището Зохар Арнон пред CNN. "Нашите работници спряха", каза Арнон. "Те все още се намират на пристанището и очакват развитие на ситуацията".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху уволни министъра на отбраната и така предизвика масови протести. Министър Йоав Галант бе освободен, след като се разграничи от правителството и призова за спиране на спорния план за реформа на съдебната система. Той предизвиква масови протести в цялата страна от месеци.

Protests are taking place in #Israel following the Prime Minister's decision to dismiss Defense Minister Yoav Gallant, who spoke in favor of suspending controversial judicial reform. pic.twitter.com/TWxy6AYnfN