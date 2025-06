Тръмп се надява на сделка между Израел и Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се надява Израел и Иран да сключат сделка, но понякога страните първо трябва да се преборят за такава, съобщи Ройтес и БТА. Разговаряйки с репортери, докато излиташе за срещата на върха на Г-7 в Канада, Тръмп отбеляза, че САЩ ще продължат да подкрепят Израел, но отказа да каже дали е поискал от страната да спре ударите срещу Иран. Още: "Няма да допуснем ядрен холокост": Нетаняху с интервю-отчет какво порази Израел от ядрените мощности на Иран

"Надявам се да има сделка. Мисля, че е време за сделка и ще видим какво ще се случи. Понякога трябва да се преборят, но ще видим какво ще се случи", каза президентът Тръмп. Още: Поредна иранска атака: Пожари бушуват в израелски градове, САЩ изпраща самолетоносач в региона (ВИДЕО)

