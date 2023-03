Израелски кметове излизат на гладна стачка заради правосъдната реформа на Нетаняху

Според вестник "Йедиот Ахронот" кметовете на градовете Кфар Сава и Херцлия, както и на района Цихрон Яков са обявили този ход в съвместно изявление.

Кметовете призоваха правителството да прекрати действията по осъществяване на спорната съдебна реформа и да започне преговори с опозицията. Те също така поискаха да бъдат защитени единството, безопасността и сигурността на израелския народ.

Десетки хиляди израелци излязоха по улиците в цял Израел късно в неделя в знак на протест срещу плана за реформа на съдебната система и решението на Нетаняху да уволни министъра на отбраната Йоав Галант, който призова за спиране на плана.

През последните 12 седмици в Израел се провеждат масови протести срещу плановете на правителството за съдебна реформа, които се разглеждат от опозицията като опит за намаляване на правомощията на съдебната власт в полза на изпълнителната власт. Нетаняху, който е съден за корупция, обаче настоява, че неговият план за съдебната власт ще укрепи демокрацията и ще възстанови баланса между законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

Protests continue in #Israel



It is reported that police used water cannons to push protesters away from Netanyahu's residence in #Jerusalem.



In Tel Aviv, protesters lit a large fire. pic.twitter.com/zrISlqX2wE