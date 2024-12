Израел удари над 100 военни цели в Сирия

Израел извърши в понеделник над 100 въздушни удара по военни цели в Сирия. Сред тях е изследователски център, за който Западът подозира, че е свързан с производството на химически оръжия в Дамаск, предаде БГНЕС.

„Днес израелските военни самолети нанесоха над 100 удара в Сирия, включително по научноизследователския център „Барза“, каза Рами Абдел Рахман, който оглавява Сирийската обсерватория за правата на човека, пред AФП.

Още: „Хамас“ приветства падането на Башар Асад в Сирия

Още: Каква е ползата за Израел от падането на режима на Асад според Нетаняху?

Той добави, че става дума за удари "за унищожаване на военния капацитет на бившия режим“.

🇮🇱💥🇸🇾 Israel's military strikes the Syrian port of Latakia, reportedly hitting an ammunition depot. Previously, former SAA MiG-29's were also targetted and destroyed. pic.twitter.com/R10Fg8cDb8