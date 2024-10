Израел удари сирийската столица Дамаск, има загинали (ВИДЕО)

Сирийското правителство съобщи, че седем цивилни са загинали при израелски въздушен удар в Дамаск във вторник. Според военен наблюдател, атаката е била насочена към сграда, използвана от Иранската революционна гвардия и ливанската Хизбула.

Министерството на отбраната съобщи, че жени и деца са сред загиналите при удара по жилищна и търговска сграда в столичния квартал Мазех, където се намират посолства и щабове по сигурността. Броят на жертвите е предварителен, тъй като спасителите все още претърсват развалините.

Базираната във Великобритания Сирийска обсерватория за правата на човека заяви: „Израел е атакувал сграда, посещавана от високопоставени служители на Революционната гвардия и Хизбула, както и автомобил, паркиран пред сградата“. Ръководителят на Обсерваторията Рами Абдел Рахман заяви, че са загинали девет души, петима от които цивилни, включително едно дете.

‼️BREAKING: A building in the center of Syria's Damascus was allegedly hit by an airstrike. There are reports of injuries - SANA news agency



Some media reported that the strike hit a building near the Iranian embassy in Damascus. pic.twitter.com/QmZUQdG1GK