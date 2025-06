Израел успя да убие командира на Иранската революционна гвардия (ВИДЕО)

Хосеин Салами, ръководителят на Иранската революционна гвардия (IRGC) е бил убит. Това съобщава The Times of Israel, като се позовава на ирански медии. "Генерал-майор Хосейн Салами, началник на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, загина мъченически при нападението на израелския режим срещу щаба на IRGC", съобщава иранската новинарска агенция Tasnim.

Additional strikes reported on the Iranian capital of Tehran. pic.twitter.com/U6T8UC01XD