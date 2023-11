Израелците арестуваха и разпитват директора на болница "Ал-Шифа" в Газа (ВИДЕО)

„Д-р Мохамад Абу Салмия беше задържан заедно с няколко други висши лекари“, каза Халид Абу Самра, директор на едно от отделенията в болницата.

Твърди се, че директорът Абу Салмия е разпитван от разузнаването Шин Бет и от израелските сили, пише The Times of Israel. Според Army Radio той е бил арестуван, докато е опитвал да се евакуира в южната част на Ивицата Газа.

Припомняме, че преди дни израелската армия започна специална операция в болница „Ал-Шифа“, тъй като твърдеше, че там има команден пункт и тунели на „Хамас“.

Израелците показаха иззети оръжия и тунели, пуснаха и видео как екстремистите са държали в лечебното заведение двама заложници. Освен това обявиха, че са открили двама мъртви пленници там. Междувременно започна евакуация от лечебното заведение, включително на десетки недоносени бебета, които вече са в Египет.

